« Le cadre attire les cadres » Economie et Industrie à Annecy de 1947 à 1968

Yann Bazin est le commissaire de cette exposition qui se tiendra au Palais de l’Ile d’Annecy. Il nous l’a présentée .



On attribue bien à tort la prospérité d’Annecy et des environs au seul tourisme. Mais tout le territoire, au sens large, de Grenoble à Gap a en commun l’énergie électrique qui a permis un essor et l’expression du dynamisme local en matière d’entreprises.

Dans le domaine de ce qu’on appelle aujourd’hui l’outdoor, les vêtements Fusalp sont créés en 1952 à Annecy à partir du concept du fuseau. L’entreprise existe toujours, même si elle a évolué.

Certains mastodontes existent déjà avant la période qu’aborde l’exposition, depuis la fin du 19°siècle ou bien depuis les années 20, mais elles entrent dans une période de modernisation vers 1940, modernisation des process, des machines, ce qui entraîne des incompréhensions, des problèmes pouvant aboutir à des grèves comme aux Forges de Cran qui sont fermées pendant quatre semaines en février 1962 à cause du choc entre la mécanisation et le geste manuel de l’ouvrier soumis aux exigences de productivité.

Raconter cette période de l’Histoire, c’est montrer ce dynamisme, cette énergie impressionnante qui conquiert le monde entier. La descendante du créateur des lunettes Solar en 1947 à Annecy confie qu’elle ne voyait jamais ses parents lorsqu’elle était enfant. Ceux-ci parcouraient le monde pour présenter et vendre leurs produits.

Toutes ces entreprises, comme Solar, Millet… ont commencé de manière très artisanale et familiale, comme on le voit dans l’exposition. Une photo montre madame Millet à la machine à coudre, une autre Georges et François Salomon travaillant à la réalisation d’une fixation.