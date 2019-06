Le MIFA 2019 fait voler les cerveaux

Il pleut toujours ce mardi 11 juin 2019. Un petit tour au MIFA s’impose. Première constatation, le Canada est présent partout, au rez-de-chaussée, au 1er, à droite, à gauche.



Certaines zones sont particulièrement animées et bruyantes, d’autres paisibles. Pour l’instant le stand chinois respire la zénitude.



Au stand de la région AURA, beaucoup de monde. Ça discute, pas forcément d’animation : on doit parler de la visite de Laurent Wauquiez.



Etrangement, à l’époque du virtuel, de la 3D et des technologies de pointe, de nombreux stands offrent celles de stylos à emporter. Cadeaux d’un autre âge ?



Une grande école du sud de la France est représentée en force, cinq ou six étudiant(e)s parmi lesquels pas un n’osera prendre la parole pour une interview : le responsable n’est pas là !

Y’a du boulot, M’sieur Blanquer, pour réaliser l’école de l’intelligence ! Desserrer d’abord l’étreinte de la hiérarchie et de l’administration.



D’autant plus que, pas très loin, le stand danois du VIA University Collège attire notre attention. Il propose aux visiteurs des feuilles A4 avec au verso le programme des projections concernant les films réalisés par l’école et au recto l’image d’un cerveau sur fond de pointillés à suivre pour réaliser un avion en papier si utile au début des projections.

Anna Bonner, étudiante en fin de 2° année, apprécie de découvrir Annecy et passera un peu de temps après le Festival à découvrir les environs du lac en camping avec des copines.



Au coin du Festival, l’aventure !