Le Festival du Film d’Animation 2019 se dévoile

Par la grâce de l’art, les montagnes et les cultures se croisent et se rencontrent.

L’affiche de l’édition 2019 illustre parfaitement l’aspect international de l’événement. Charlotte Gastaut même les estampes et le lac d’Annecy, le Fujiyama et La Tournette, y ajoute une touche de féminité et parsème le tout de grains de riz afin de souligner le bonheur de ce mariage. Une envolée de feuilles fait vivre l’ensemble en un mouvement léger.