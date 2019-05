Le Festival de Cannes en première partie d’Annecy (10/15 juin 2019)

Cannes en première partie d’Annecy (10/15 juin 2019)



Le Festival de Cannes débute ce mardi 14 mai 2019, pratiquement un mois avant celui du Film d’Animation d’Annecy.



Et si l’on considérait que Cannes n’est finalement que la première partie du grand cérémonial d’Annecy ?

Eh oui, on s’embarrasse encore à Cannes de la présence et des caprices des stars du cinéma qui alimentent le culte de la personnalité. Plus rien de tout ça avec le cinéma d’animation, pas de tapis rouge pour les vedettes qui illuminent les films. Quelle économie d’émotions parasites qui détournent des films eux-mêmes !



Quant aux héros et aux personnages du cinéma d’animation, ils permettent d’incarner leurs rôles sans la moindre faille, sans la moindre approximation. Si l’animation autorise toutes les prouesses techniques, toutes les fantaisies qu’un acteur ou une actrice ne saurait rendre parfaitement, elle est aussi capable d’apporter cette rigueur, cette précision que Sunao Katabuchi louait en parlant à Move On de son film « Dans un recoin du monde » qui a obtenu le Grand Prix du Jury à Annecy en 2017.



Et puis quelle économie sur les cachets des acteurs , quel gain de temps et de polémiques autour des différences de revenus entre actrices et acteurs !



Décidément, vive le Festival International du Film d’Animation d’Annecy…et les cinémas!