Le Festival International du Film d’Animation dans les starting blocks

C’est une belle métaphore. L’enfant devient adolescent qui se crée de nouveaux cercles d’amis, de gens qui l’accompagnent et le soutiennent. La maturité du Festival et du marché réside peut-être dans le fait qu’on cocoone moins que des parents qui se réveillent toute la nuit pour voir si l’enfant dort bien. Notre attention est différente et se traduit dans une grande autonomie des équipes. Chacun gère, porte, assume une partie de l’événement. Il en va du Festival comme d’un ado, on attend qu’il s’assume tout en participant à un projet de vie. Un adolescent à envie de découvrir le monde et quoi de mieux qu’un festival pour découvrir le monde ?

C’est un engagement très fort. Il y a beaucoup de métiers passionnants, le nôtre l’est particulièrement. On travaille avec le cinéma d’animation qui est une matière extraordinaire, dans un milieu vraiment sympa qui compte finalement peu de stars avec des grosses têtes. Nous avons à faire à des passionnés capables de consacrer plusieurs années de leur vie à la réalisation d’un film.

A titre personnel, ces années passées à Annecy seront une expérience exceptionnelle. C’est certain.

Retrouvez le programme sur

Malraux disait que le cinéma est à la fois un art et une industrie. Le Festival du cinéma d’animation le confirme puisque s’y ajoute le MIFA, marché du film d’animation qui déborde un peu plus chaque année des terrasses de l’Impérial ; pour obtenir un bon Festival, il faut y ajouter beaucoup de passion. L’équipe de CITIA et du Festival n’en manque pas !Après la conférence de presse de ce mardi 23 mai, nous posons quelques questions à Patrick Eveno, directeur du Festival.