Le Château de Montrottier, de l’exotisme savoyard pur jus

_Tout est présenté comme il y a un siècle, c’est ce qu’exigent les dispositions testamentaires du dernier propriétaire qui décède en 1916 et lègue le château à l’Académie Florimontane avec l’obligation de l’ouvrir au public.

Dans cette salle, Arnaud Delerce apprécie particulièrement un « chapeau chinois », instrument de percussion de la Légion Etrangère que l’on voit lors des défilés, ou bien ces revolvers « de dame » qui éveillent l’imagination…_ Il y a trois ans, une réflexion a été menée sur ce thème et il a été décidé de ne rien modifier. Alors que notre époque est au minimalisme, cette profusion interroge sur l’évolution d’un musée. Nous essayons de ne pas tomber dans le désuet mais d’aller plutôt vers le vintage…_ Il reste beaucoup de choses à découvrir et à comprendre, comme cette vitrine qui fait référence à la franc-maçonnerie et ce motif de pélican qui nourrit ses petits.[Nous voici maintenant au 2ème étage de la Tour des Religieuses, dans une pièce qui renvoie culturellement à la fin du 19°siècle alors que la France et l’Europe s’ouvrent sur le monde.]_ On découvre les peuples, les civilisations, et quand, comme les propriétaires du château, on ne voyage pas…_ Avec la volonté de voir représenter ici tous les continents et toutes les cultures._ Incontestablement. Ces collections, ce cabinet de curiosités sont un signe extérieur de prestige ; Léon Marès y tient salon. Beaucoup de pièces exposées en vitrine sont exceptionnelles, comme ces armures de samouraï mais ma préférence va à ce coffre surmonté d’un bouddha. L’an dernier un visiteur japonais est tombé en arrêt devant la statue qui, d’après lui, daterait du 15ème siècle et serait d’origine nippone, ce qui est inhabituel.