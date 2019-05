Le CAUE Haute-Savoie fête sa double existence

D’ ici le 14 juin, l’exposition « Les temps du paysage » vous accueille au siège du CAUE//Annecy (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement), c’est-à-dire à l’îlot-S, qui n’est pas un nom hérité du Goulag mais qui désigne la dernière parcelle constructible à l’époque du réaménagement du quartier.

Tous les CAUE de France ont une quarantaine d’années, celui de Haute-Savoie a pris ses quartiers 7 Esplanade Grimault il y a dix ans.



Il se caractérise par son volet éducatif et pédagogique très actif et la volonté de sensibiliser le grand public à des questions à la fois simples et essentielles qui touchent à notre cadre de vie.

« Les temps du paysage » regroupe et propose des photographies prises par Sylvain Duffard à partir de 90 points de vue qui permettent de constater l’évolution des paysages, les interactions de l’homme avec ceux-ci et son impact sur la nature.



Initié il y a quarante ans, ce travail permet de se projeter de 20 à 60 ans en avant et d’anticiper certaines problématiques.



Sur neuf sites, le son a été enregistré car il est lui aussi une composante du paysage.

L’exposition s’accompagne de l’édition du livre « Prises de vue » réalisé sous la direction de Mickael Jakob (Metis Presses). Ce livre regroupe les textes de neuf auteurs autour de la perception et de la représentation des paysages : au constat, à l’enregistrement s’ajoutent ainsi la réflexion et l’imaginaire.

L’anniversaire du 14 juin verra la présence de Joël Baud, président du CAUE de Haute-Savoie, de Jérôme Gatier, du ministère de l’Ecologie, de Christian Monteil, président et de Pierre Lambert, préfet de la Haute-Savoie.



Inaugurations de l’exposition « Les temps du paysage », de l’installation photographique et poétique « Annecy Paysages ( des transats disposés face à d'immenses représentations de paysages qui donneront l'impression d'une croisière au coeur de la ville), présentation de l’ouvrage « Prises de vue et spectacle de la Compagnie Les Passagers « Walldanse » (danse à la verticale sur une paroi de l’ilot-S) ainsi qu’un apéritif buffet musical accompagneront les discours .