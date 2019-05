« Le Bocal » joue, interprète et chante « Le Horla » de Maupassant.

Le Horla, c’est une tempête sous un crâne ; alors si Le Bocal, collectif musical, y ajoute la force de sa créativité, la tempête risque de remuer fortement le public, émotionnellement et artistiquement.

Move On a rencontré la troupe en répétition ce dimanche 12 mai. Karim Maurice, directeur artistique et Laurent Desbiolles, musicien et acteur, ont bien voulu se prêter à l’exercice de l’interview et nous pouvons vous assurer que ce qu’ils disent du fonctionnement du collectif est vrai : décontraction concentrée, contributions de chacun à la production commune, humour…



Comment en êtes-vous arrivés à travailler à partir d’un texte, celui du Horla de Maupassant ?

Karim_ Après notre dernier album, « Bist du Froh ? », qui avait pas mal marché, nous cherchions une nouvelle voie, un croisement de genres artistiques à partir d’un texte littéraire. Plusieurs idées ont émergé, dont Le Horla qui correspond bien aux composantes du Bocal.



Laurent_ Il y a quand même un précédent, l’adaptation d’un poème de William Blake, mais sous la forme d’une chanson.



Karim_ Laurent assurait déjà des parties récitatives dans cet album. Nous pensions qu’un support littéraire nous pemettrait d’exploiter à la fois ce volet récitatif, de développer celui du théâtre qui était présent en germe et de mettre en avant notre chanteur instrumentiste, Ernie Odoom.



Ce n’est pas une juxtaposition de compétences techniques mais un entrecroisement qui permet une véritable création enrichissant la démarche de chacun.

Laurent_ C’est le fonctionnement même du groupe qui est très horizontal, voire anarchique dans le sens où on ne sait pas au début comment ça va se faire. Karim lance l’idée, commence à composer, ainsi que d’autres…C’est une sorte de cuisine : nous avons des ingrédients et il faut cuisiner un plat. Même s’il est nécessaire d’avoir un directeur artistique la démarche est toujours ouverte.



Karim_ Nous partons d’une trame. Il a fallu travailler sur le texte de Maupassant, sélectionner ce qui est le plus porteur pour une mise en musique sans perdre le sens de l’histoire et puis j’en ai fait une trame avec des indications de tempo et des indications orchestrales, là un tempo enjoué, là une petite formation…pour construire et mettre en valeur ce qui vient du texte et repose sur une alternance de tensions et de détentes.



Laurent_ Scéniquement et musicalement le texte est parfait avec cette succession de tensions, de folie et de détente qui apportent une grande diversité.



Karim_ Ce qui nous permet d’utiliser beaucoup plus la flûte ou la clarinette que dans nos précédentes réalisations, des sonorités de bois qui s’éloignent du stéréotype du big band américain tout en gardant notre côté rock, Zappa…