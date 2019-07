Laurent Wozniak, d’un lac à l’autre pour le Palace de Menthon

Même si l’établissement est luxueux, la cuisine que vous créez est en accord avec le cadre naturel, le lac, les montagnes.



Cette simplicité et la référence à la nature se retrouvent dans l’intitulé des plats et dans la mention de la provenance des produits. Les ports de pêche de tous mes poissons sont indiqués, l’agneau vient des Pyrénées. Je travaille, bien sûr, des produits locaux, mais je vais puiser au-delà.



Je ne cherche pas à être sur le même créneau que les établissements voisins. En fonction de ma carte, j’irai chercher du poisson de Bretagne, de la bouillabaisse de Méditerranée, un bœuf charolais, toujours de bons produits.

Au maximum et le mieux possible. Je n’ai pas de plat signature. J’aime tout préparer, des plats chauds, des plats froids, viande, poisson, légumes. Il ne s’agit pas d’être meilleur en ça ou en ça mais d’être bon en tout, en pâtisserie aussi, même si mon chef pâtissier est très bon.Je suis très gourmand mais j’aime les desserts qui ne sont pas sucrés, cet équilibre qui consiste à diminuer le sucre, mais aussi le sel en cuisine.La cuisine est souvent une affaire de modes mais au-delà on revient à plus de fruits, plus de légumes, à quelque chose de plus sain. Je propose de manger à la fois bon et sain, équilibré.Oui, mais ça devient une minorité.Exactement. Le but est que les clients reviennent et qu’ils soient encore plus satisfaits. La régularité est essentielle.