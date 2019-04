Lac in Blue ? Lac in Multicolore !

Ce vendredi 5 avril 2019 l’Arcadium d’Annecy accueillait El Comite « Havana Jazz All Stars » à l’initiative du Jazz Club Annecy. Comme les Trois Mousquetaires sont quatre, El Comite, composé de sept musiciens se retrouvait à neuf sur scène, avec Yilian Canizares et Ibrahim Maalouf en renfort.



Une entreprise de déménagement musical, sensuel, émotionnel !



Si Jean-Paul Kauffmann nous confirmait récemment qu’un bon Havane ne s’apprécie vraiment qu’à La Havane, la musique cubaine et ses musiciens voyagent bien, pour notre plus grand plaisir.

Dramaturgie.

Le concert débute sans les deux invités. On pose le décor, scènes d’exposition, on présente les personnages, piano, synthé, guitare puis contrebasse, batterie, percussions, saxo, trompette.



Et puis se noue la dramaturgie dans laquelle éclatent les solos, les échanges, les répliques, la joie évidente de jouer ensemble avec Amin et Yilian.



On revient à la Venise de Jean-Paul Kauffmann et à la fameuse « sprezzatura », cette mise en scène du naturel qui fait qu’on ne sent pas l’effort, que tout coule, fluide, facile en apparence.

La scène devient une cour d’école où l’un demande à l’autre « Tu veux jouer avec moi ? ». Et c’est parti, et ça continue.

On teste en permanence le fil musical pour voir jusqu’où il peut aller et l’ensemble donne une profondeur sonore dans laquelle se retrouvent tous les instruments, comme lorsque de l’Avenue d’Albigny vous regardez le lac et qu’au-delà s’étagent en un dégradé gris bleu différentes lignes de montagnes qui n’en forment qu’une.



Alors fermez les yeux et vous pouvez même percevoir quelques uns des moments les plus glorieux de la Guerre de Troie tant le jeu confine à l’épique. Le corps d’Hector est tiré sur le rivage au rythme des instruments.

Une guerre pacifique, dont l’enjeu fait se lever toute la salle en applaudissements.