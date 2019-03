Lac In Blue Annecy. De la passion, du jazz… et le printemps !

Christine Rassat, du Jazz Club d’Annecy nous dit quelques mots de ce Festival.L’événement est né il y a cinq ans à l’initiative du Jazz Club d’Annecy rejoint par le Brise Glace, le Conservatoire, la MJC des Carrés.Le Jazz Club a fêté ses 25 ans, le Festival de Clermont existe depuis 20 ans. Il faut du temps pour gagner en crédibilité. Le concert donné à l’Arcadium grâce à la mairie d’Annecy est désormais le point d’orgue annuel de Lac In Blue.Nous commençons au Jazz Club le 3 avril par un l’excellent concert d’un pianiste chilien, Manu Guerrero. Ensuite chaque concert est d’un style différent ; Lac In Blue est un cocktail de jazz.La note bleue du jazz, un rappel du label Blue Note, et le lac d’Annecy. En français ! Ce sont nos doubles racines.C’est une star, mais le plus intéressant va être l’association d’Ibrahim Maalouf avec les musiciens cubains de El Comite Havana Jazz All Stars.Et Christine de souligner que les moyens sont nécessaires pour organiser ce type d’événement mais qu’il y faut principalement de la volonté et de la passion.