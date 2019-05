La légende du haras est en train de naître !

Ce matin, 21 mai 2019, José Villot, président de la maison de l’architecture de Haute-Savoie présentait les trois jeunes femmes originaires de l’Aveyron dont le projet s’accompagnant d’une résidence d’artistes a été retenu parmi les onze présentés.



Claire Vernhes, architecte urbaniste, Mathilde Lazuech, réalisatrice et Léa Enjalbert, réalisatrice de films d’animation vont nous concocter une légende du haras en partant des témoignages des Annéciens dont elles tireront un film projeté ensuite en ville, en plein air.



A voir et à entendre les réactions lors de la présentation du projet, on est rassuré : les Savoyards ne sont pas toujours ces taiseux qu’on moque parfois ; ils savent montrer leur enthousiasme quand ils sont concernés ! Les témoignages ne manqueront pas sur ce lieu fermé pendant longtemps et qui a pu constituer un mystère dans la ville.



Dominique Puthod, maire délégué d’Annecy était présent à la fois parce que cette résidence d’artiste s’inscrit dans le domaine de la culture dont il a la charge mais aussi parce que le haras va abriter le projet qu’il soutient avec passion, celui de la transformation du lieu en un espace culturel, de rencontres autour de l’image et de la gastronomie.



Monsieur Puthod, le travail sur l’imaginaire que développe cette résidence d’artiste est d’une certaine façon le lien entre le passé du haras et le projet que vous proposez et qui a été adopté.

D’une certaine manière. C’est une proposition de la maison de l’architecture qui nous a semblé intéressant. Nous avons lancé le concours d’architecture pour la transformation du site Ce lieu sera en partie dédié au cinéma et abritera une résidence d’artistes : le lien est donc évident avec le projet en cours qui débouche sur la production d’un film, lien entre aujourd’hui et demain. Lien autour de la fiction puisqu’il est question de légende mise en film avec, en partie, la technique de l’animation.



C’est un beau projet qui vient alimenter notre réflexion sur le haras et les récits sur celui-ci.

En même temps que se construit la légende, on connaîtra fin mai le projet retenu pour la transformation du haras. La fiction et la réalité s’entremêlent.