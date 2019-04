« La langue de l’Europe, c’est la traduction »

Réduire une langue à un instrument de communication lié à la science, à l’économie, aux affaires, c’est oublier que l’organisation de chaque langue est l’expression d’une vision particulière de la réalité.

L’adoption de moins en moins contenue du globish, cet anglais planétaire, transforme notre expression même dans notre langue natale, qu’elle spatialise et géographise dans un mouvement qui s’éloigne de plus en plus de l’abstraction.

Du concret, non de Dieu !

« On est dans des gens qui sont dans des logiques d’affrontement black block » explique un expert dans les médias.

Et on est bien loin de ce qu’exprime Théodore Zeldin « La conversation est une rencontre d’esprits qui ont des habitudes et des souvenirs différents. Lorsque les esprits se rencontrent, ils ne se limitent pas à échanger des faits : ils les transforment, les remodèlent et en tirent d’autres implications, se lancent dans de nouvelles directions. La conversation ne se contente pas de battre les cartes : elle en crée de nouvelles… »

T. Zeldin « De la conversation »



Pendant ce temps l’incendie de Notre Dame de Paris fait resurgir Nerval et Hugo, ce dernier me renvoyant à une discussion mère/fille sur l’opportunité de lire Victor Hugo en abrégé. Et la jeune fille de choisir l’édition où il y aura le moins de pages.



Notre Dame se trouve aussi allégée, partie en partie en fumée et l’on se demande s’il faut reconstruire à l’identique, interpréter, classiques et modernes reprennent l’éternel débat.



On s’émeut, une partie de nous-mêmes s’en est allée…



Pendant ce temps…

Pendant ce temps est encore plus pertinente la parabole de la grenouille qui s’ébat agréablement dans son récipient d’eau tiède placé sur le feu et s’alerte trop tard de l’ébullition toute proche.

Métaphore de notre planète que sauveront à coup sûr quelques canadairs envoyés par des flèches intellectuelles.



Ne nous en inquiétons pas cependant, cette histoire de grenouilles a certainement été inventée par ces « Froggies » d’Outre Manche alors que le Royaume Uni se désunit de l’Europe après y avoir instillé le globish.



J’espère que mes mots auront traduit ma pensée.