La bibliothèque du Château de Menthon , présentée par M. Dorian Anthoine.

Le catalogue en a été dressé à quelle date ?

Il date des années 1980, ce qui est relativement récent. La famille désirait connaître la constitution exacte de ce fonds.

Parmi ces milliers de livres, pouvez-vous nous en citer quelques uns qui soient plus remarquables encore ?

L’intégralité des ouvrages sont antérieurs à la Révolution de 1789 ; les plus anciens imprimés sont des incunables qui vont des années 1450 à 1501. Il y a aussi des manuscrits.

Quelques titres se détachent. L’édition originale de l’Encyclopédie est la fierté de la pièce. Diderot, d’Alembert, XVIII° siècle. Jean-Jacques Rousseau faisait partie des proches de la famille de Menthon. Il venait régulièrement comme précepteur et pour enseigner le chant et la musique à la fille du comte. L’ancrage dans le Siècle des Lumière est très marqué.

La concentration du savoir rassemblé dans cette pièce au XVIII° siècle la rend encore plus émouvante.

Vous avez déjà eu des demandes de chercheurs ?

Oui, soit via l’Université de Genève, soit de l’Ecole du Louvre, de l’Ecole des Chartres qui entrent dans le cadre de travaux pour des thèses.

Le château s’est ouvert dernièrement à la littérature.

A la politique de conservation, dont l’inventaire est un exemple, s’ajoute désormais une politique de valorisation de façon à faire partager ces ouvrages, tout comme les archives qui se trouvent au château. Nous avions organisé des rencontres littéraires sur deux jours l’an dernier. L’événement sera reproduit mais en biennale. Certains ouvrages avaient été exposés dans le cadre de la visite du château pour cet événement.

Nous avons pu noter qu’il existe vraiment un public attaché aux arts, aux Belles Lettres mais aussi à l’esprit de sagas familiales, à ces thématiques très riches qui ont une résonnance locale avec l’Histoire de la Savoie. Même si les éditions à venir suivent d’autres thématiques, il s’agira toujours de valoriser la Savoie, avec un cycle de présentations, de conférences, des auteurs nationaux et aussi régionalistes.

Des auteurs contemporains, mais vous évoquiez Rousseau et il serait intéressant de le mettre à l’honneur en terre de Savoie.

Absolument. Il y a aussi le premier manuscrit du XV° siècle qui relate la vie de Saint Bernard et il serait intéressant de relier l’Histoire de la famille de Menthon à celle de la Savoie.