La Clean Tech, c’est toute l’année grâce à celle d’Annecy

_ Des tas de secrétaires à la CleanTech ? C’est pas dans l’esprit de l’événement !

_ Pas des tas de secrétaires ! Des secrétaires d’Etat.

_ Des tas ?

_ Non, deux. C’est déjà bien. Surtout sous le haut patronage du Président de la République.

_ Il est aussi tailleur ? Il découpe des patrons ?

_ Il est ailleurs parce qu’il est en marche, mais là n’est pas la question. Brune Poirson, Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, et Agnès Pannier-Renacher, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie et des Finances.

_ Pas très écolo tout ça ! des titres à rallonges qui consomment beaucoup d’encre.

_ Il a pourtant été question d’économie circulaire.

_ Indispensable pour ne pas tourner en rond et aller de l’avant.

_ Et du tri des déchets.

_ C’est drôle, on est en train de mettre en place dans notre relation à la nature ce qu’il faudrait développer dans le domaine des idées : trier les idées sans intérêt, nocives, destructrices, utiles, généreuses, révolutionnaires, manipulatrices…

_ Tu crois qu’il y aura bientôt une CleanTech des idées ?

_ Ben oui, c’est déjà le principe de celle-ci. Une nouvelle conception de notre relation à la nature, donc à nous-mêmes puisque nous faisons partie de la nature.

_ De la philo, en quelque sorte ?

_ De la pensée et de la philo au quotidien, oui.

_ Qui permettent d’associer bien vivre et vivre bien.

_ Alors, finalement, la CleanTech, c’est toute l’année ?

_ Et encore plus pendant quelques jours du mois de juin à Annecy.

_ Vivement la prochaine !