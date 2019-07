La Bouitte, une rencontre, un voyage gastronomique, spirituel, une immersion

Même si votre identité est maintenant très marquée, votre établissement est une conversation permanente entre l’intérieur, ce qui y est exposé et l’extérieur, la nature, les montagnes. Il en va de même pour votre cuisine : un dialogue entre votre identité et les produits, ainsi qu’avec les gens qui les élèvent ou les font pousser.

C’est le propre de la cuisine. Il faut qu’elle traduise votre identité mais il faut la partager avec vos clients, avec vos fournisseurs. Ceux-ci doivent la goûter pour la comprendre et savoir quels produits vous attendez. Mon fournisseur de carottes appelle celles qui sont tordues des « René » parce qu’il sait que j’aime les carottes tordues.



J’ai toujours été très sensible à l’idée qu’il faut écouter les autres, les clients aussi.

Je suis un grand tranquille ; je m’installe sous un arbre et je peux rêver. Je suis capable de me taire et d’écouter ce qu’on me dit.



Parlons du sel, par exemple. Nos jus « envoient », ce sont des quintessences. Nous n’y ajoutons pas de sel mais certains trouvent que c’est trop salé. Alors nous réfléchissons à l’idée de contrôler un peu plus notre sauce. Il ne faut pas confondre le sel et la puissance du goût et il est utile d’en discuter… mais il faut faire sa cuisine de manière qu’elle plaise à la grande majorité des palais.



Vous écoutez et vous prenez le temps de discuter. Il suffit de voir comment sont accueillis les gens ici. Vous prenez le temps dans la relation avec la nature, dans la relation avec les gens. Le temps est accumulé dans les matériaux comme la pierre et le bois qui composent La Bouitte. Les objets exposés font aussi partie du temps que vous restituez.

Cela fonctionne dans les deux sens, nous donnons du temps et nos clients nous donnent le leur. Aller voir mes clients fait partie de ma cuisine. Je les accompagne aussi lorsqu’ils partent ; nous le faisons Maxime et moi en essayant de ne pas être pesants. C’est notre métier mais avant tout notre manière d’être. Quelque chose de naturel qui ne s’apprend pas à l’école. Et que nous voulons faire partager. Mes gars en salle ont tout goûté et savent exactement ce qu’il y a dans chaque plat.



Même au Bistrot, on retrouve cette approche.

Vous avez vu Pierre, c’est un passionné comme nous, qui fait partager son univers. Mes gamins en salle n’ont pas appris ça à l’école et pourtant… Je pense que c’est notre authenticité qui suscite cette adhésion.