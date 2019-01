L'encyclopédie de la stupidité de Matthijs van Boxsel chez Payot

Vous en tirez une conclusion ?

Mon livre a été traduit en seize langues et on le trouve dans des rayons différents, parmi les encyclopédies en Allemagne, dans la catégorie humour en Angleterre, sociologie en France, philosophie en Hollande. C’est un essai littéraire sans ambition scientifique mais je suis intéressé comme pouvaient l’être Montaigne ou Bacon. J’ai rassemblé tous les livres, j’ai recensé toutes les définitions de la stupidité et c’est à ce moment ,à ma grande surprise, que j’ai constaté que la stupidité était définie non comme un défaut mais comme une puissance indépendante ; j’ai trouvé aussi les allégories et le fait que la stupidité avait un visage dans la peinture, dans la sculpture avec les bustes. L’iconographie du Moyen Age et de la Renaissance est très riche et place la stupidité parmi les autres qualités que sont la sagesse, la vérité. On la définissait par sa lenteur, par sa rapidité et à la fin du 18° siècle on met de plus en plus l’accent sur la connotation de médiocrité. Elle devient aussi un moyen de forcer la société. Avec le père Ubu, Monsieur Prudhomme, la stupidité se constitue alors comme méthode.



Actuellement, est-ce que nous ne sombrons pas dans la stupidité de la performance à tout prix ?

Oui ! (rire de regret).



Avec les data, les algorithmes, notre société essaye de supprimer le hasard…vous traitez du clinamen, de la pluie d’atomes qui nous constitue au hasard des rencontres.

C’est aussi le principe de la pataphysique qui commence avec le clinamen de Lucrèce. Tout est né de la catastrophe et tout périt dans la catastrophe qui est le commencement et la fin.



Ce n’est pas très joyeux.

Pourquoi pas ? Entre les deux, vivons une grande fête. Je ne suis pas pessimiste. Ce que je déteste, en revanche, c’est la catastrophe chronique comme les morts sur les routes, la circulation aux Pays-Bas qui a fait l’an dernier plus de 600 morts et plus de 12 000 invalides.



Nous pourrions éviter ces catastrophes…

Je n’en suis pas sûr. Je suis un fan de Mandeville et de la « Fable des abeilles ». Les abeilles veulent vivre sans criminalité, sans rien de négatif…et elles meurent toutes. Il faut vivre avec une certaine hypocrisie, avec une paillasserie. Il est impossible de vivre comme des anges, parce que de toute façon on finit par souhaiter le péché. Il faut en terminer avec l’angélisme.



Vous parlez du haha, ce fossé qui a remplacé les haies et les barrières dans les jardins anglais, de Lancelot Brown qui a su créer des jardins tellement naturels qu’on ne faisait plus la différence entre la vraie nature et ses jardins, ce qui a provoqué sa perte. On dirait presque de la fiction.

Mais c’est vrai ! Tout ceci a commencé avec Erasme, avec Ortelius et son atlas le « Théâtre du monde » . Le monde est un théâtre mais puisque nous en faisons tous partie, comment peut-on voir que c’est un théâtre ?

Dieu peut le voir, mais pas nous qui sommes à l’intérieur. J’ai tenté de trouver tous les hahas du monde, de trouver le fossé partout où les choses semblent aller naturellement.



Vous parlez aussi des Amstellodamois et de leur identité…qui apparemment n’existe pas.

Cette identité existe dans les efforts qu’ils déploient pour trouver cette identité. C’est en cela qu’ils sont des Hollandais, ou des Savoyards. Il y a d’un côté les efforts pour se donner cette identité, et de l’autre les blagues. Je suis en train d’écrire une grande topographie de la stupidité, déjà mille pages. C’est trop ! Le premier chapitre s’intitule « Loxodrome », ce qui pourrait se traduire par « Courir à travers ». Il y a les parallèles, les méridiens et au milieu les loxodromes.J’ai remplacé le mot loxos par stultus, ce qui constitue des lignes de stupidité qui traversent le monde . Les Belges, par exemple, sont la cible favorite des Néerlandais en matière de moquerie, mais les Belges eux-mêmes localisent la stupidité dans une ville de Belgique et au Grand Duché de Luxembourg alors que les Luxembourgeois disent que les Allemands sont stupides, les Allemands désignent les Allemands de l’Est, ceux-ci se moquent des Polonais, on passe ainsi aux Russes…



Vous faites le tour de la planète ?

Oui . J’ai essayé de trouver le point zéro de cette ligne de la stupidité. Les Ukrainiens, les Ossètes, les Turcs, les Kurdes…et nous arrivons enfin sur les Balkans où toutes les identités s’appellent stupides entre elles. Là est sans doute le point zéro de la stupidité.

Mais le véritable point d’origine est Delphes et le temple d’Apollon.