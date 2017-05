L'asso Choisir Savoie vous convie à son A.G. sur le thème de la créativité et de l'innovation

La mission de Choisir Savoie est d'unir les forces vives du territoire des Savoie : entrepreneurs - acteurs économiques, associatifs, culturels, sportifs, patrimoniaux - étudiants, habitants passionnées... afin de Co-construire notre présent et notre futur.

"Se mobiliser pour être plus forts, plus ouverts aussi, en puisant dans nos racines, nos valeurs, nos particularités. Par les idées qui émergeront des échanges au sein de Choisir Savoie une forme de développement durable et bénéfique pour notre collectivité savoyarde pourra se mettre en place."