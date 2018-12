Jung, "Couleur de peau : miel" et "Babybox"

Pour revenir à la notion de vérité, Picasso disait « S’il n’y avait qu’une seule vérité, on ne pourrait pas faire cent toiles sur le même thème. » On n’atteint jamais la vérité.

Si tant est qu’on sache ce qu’est la vérité. J’ai l’impression de creuser toujours le même sillon parce que je suis à la recherche de quelque chose. Je n’aurai peut-être plus besoin de dessiner lorsque j’aurai comblé le vide laissé par l’abandon.



Dans les différentes mythologies, dans les contes, il est fréquent que des enfants soient abandonnés, ou confiés à d’autres parents pour les sauver. C’est un thème universel que vous abordez à travers l’adoption et votre propre histoire.

On peut connaître ses parents biologiques et se poser les mêmes questions.



Ce qui est frappant dans votre histoire, c’est la culpabilité que vous éprouvez à avoir été abandonné. Comme si vous aviez commis une faute qui aurait justifié votre abandon.

Je disais souvent que si j’avais été abandonné, c’est que j’avais été méchant. On n’abandonne pas un enfant gentil. Quand on ne sait pas, on a recours à l’imagination…qui peut aussi être bénéfique. Je me suis réfugié dans l’imaginaire, j’ai rêvé ma mère biologique parce que j’avais une relation conflictuelle avec ma mère adoptive. Si je n’avais pas eu ce conflit avec ma mère adoptive, je n’aurais peut-être pas eu besoin de rêver ma mère biologique.



Quel rôle joue « Babybox » par rapport à « Couleur de peau : miel » ?

Couleur de peau : miel » était inscrit sur ma fiche d’adoption. Je trouve que c’est très poétique, ça me définit bien. Encore maintenant, je me vois comme un étranger. Je sais que je suis différent. On dit souvent que la différence vient du regard des autres ; s’ils me le font sentir, ce qui arrive de temps en temps, ça me gêne moins. J’ai l’impression d’être chez moi et en même temps étranger où que j’aille.



« Chez moi et étranger ». Même dans votre film, on retrouve cette hybridation à travers les matériaux, le temps : archives officielles, films souvenirs, images de vous adulte, auteur…c’est votre manière de réaliser votre puzzle personnel.

C’est cohérent par rapport à ce que je suis ; je me vois comme un métissage culturel. L’hybridation des techniques me correspond très bien. Je me sens asiatique et en même temps pas du tout. Quand je vais en Corée ou en Asie, je ressens ce décalage. Je me sens Franco Belge mais je vois un Asiatique quand je me regarde dans un miroir. Ce qui me posait un problème avant n’en est plus du tout un. Ça fait partie de mon identité, de ce que je suis, de ce que j’assume. J’ai eu du mal à l’accepter mais c’est maintenant devenu une force.



Claire, le personnage principal de « Babybox » s’est teint les cheveux en rouge. C’est une couleur que j’aime bien, j’aime les coquelicots et si Claire ne sait pas très bien pourquoi elle choisit cette couleur, c’est une manière d’affirmer son identité ni coréenne, ni française mais un mélange des deux. On découvre au fil de la lecture que cette couleur est rattachée au souvenir d’un moment partagé avec sa maman qui voulait lui dire quelque chose d’important…



Le secret que Claire va découvrir elle-même.

Rouge, c’est aussi la couleur du sang, du coquelicot…



Considéré comme une mauvaise herbe, et la couleur des règles menstruelles puisqu’il y a une expression pour les désigner qui utilise le mot « coquelicot ». C’est donc la féminité, la mère.

Cette couleur est vraiment chargée de significations. De ma mère adoptive j’ai hérité du sens de la métaphore. « Une pomme pourrie dans un seau de pommes mûres », ça m’a fait énormément de mal, mais quelle image forte ! J’aime utiliser des métaphores dans mes albums, les racines, les arbres…



Les champs comme lieu de naissance, des sexes féminins fleuris…

Ce qui permet des niveaux de lecture différents.



Notre rencontre a lieu au collège des Balmettes d’Annecy où vous êtes en résidence artistique pour rencontrer des collégiens et travailler avec eux. Vous évoquez le masque dans votre travail, la nécessité de voir ce qu’il y a derrière. Ils sont au moment de l’adolescence, ça doit les concerner.

Dans mon travail, ils découvrent qu’on peut parler de soi, de ses problèmes. Ils découvrent qu’ils ne sont pas seuls. Les adolescents pensent que personne ne peut comprendre leurs problèmes. « Lui a osé raconter son histoire, il ose dire les choses. »



Hier, à la demande de leur professeur d’arts plastiques, les élèves ont commencé à apporter des objets personnels que nous utiliserons dans un film d’animation. Face caméra, chacun a expliqué son choix et il apparaît que derrière chaque objet il y a une charge émotionnelle. Un bonnet qui, comme un masque, permet de se cacher et rassure, par exemple…



J’ai beaucoup souffert de ne pas pouvoir parler. Ils ont assisté ce matin à la projection de mon film et m’ont parlé de la scène de suicide.

Je leur dis que le silence tue, qu’il amène à l’autodestruction.