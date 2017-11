Jean-Pierre Gibrat signe la 4° époque de Matteo

Justement, c’est aussi ce qu’on retrouve dans l’utilisation de figures de style, dans la relation à l’image, dans la fluidité qui donnent un résultat très personnel.

C’est le meilleur compliment qu’on puisse m’adresser. Quand Max Cabanes lisait Le sursis sous forme de cahiers, avant son édition, j’étais très inquiet parce que c’était ma première histoire comme scénariste. Je le voyais tourner les pages sans rien dire et comme je n’en pouvais plus, au bout d’un moment je lui demande « Mais, ça te plaît ? » et il me répond « C’est super, on te reconnaît. » Ce qui veut dire que c’est sincère.



C’est intéressant parce que moi, comme lecteur, je me reconnais aussi dans ce que vous produisez. Dans ce dessin, par exemple, je vois quelque chose de proustien , une évocation du temps et une forme de transparence avec la représentation des pieds de la jeune femme dans la limpidité de l’eau. Le temps des vies, de l’Histoire semble être l’un de vos thèmes favoris.

On me dit souvent que Matteo est un récit historique ; non, c’est un récit qui prend l’Histoire par le petit bout de la lorgnette, à travers l’histoire des gens simples. C’est ce qui me touche le plus, l’affrontement entre le communisme et le fascisme dans les années 30, par exemple. On dit ensuite que le communisme a provoqué plus de morts. C’est une vérité historique, dite de cette manière. C’est d’autant plus regrettable que les gens qui ont adhéré à l’un et à l’autre n’étaient pas les mêmes. D’un côté l’humanité, qui donne le côté terrifiant du résultat alors que le communisme partait de bonnes intentions ; l’espoir fasciste, de l’autre côté, n’était pas bâti sur l’humanisme mais sur une vision de l’homme dominateur.



Il y a d’autres frontières plus poreuses, plus subtiles entre les anarchistes et les bolchéviques.

Oui, les anarchistes ont très vite vu la confiscation du pouvoir par les bolchéviques. J’ai grandi dans le milieu communiste et je m’en suis éloigné quand j’ai eu 21/22 ans. J’avais l’impression de trahir tous les miens, les cocus de l’Histoire qui ont toujours cru jusque dans les années 70 que l’Union Soviétique, si elle n’était pas le paradis, était en construction quand même, meilleure que le système capitaliste. J’ai beaucoup d’affection pour ces gens qui, comme mon grand père, ont été naïfs, crédules…



Ils cherchaient peut-être davantage une fraternité.

Les gens de la base, oui, pas les autres. Je connais bien cette mentalité .Dans Le vol du corbeau, Jeanne est une communiste de base et son copain François, un petit voyou qui vit de larcins lui dit « Moi aussi je suis communiste, je prends aux riches pour donner aux pauvres ; j’ai simplement supprimé les intermédiaires. » Jeanne lui répond qu’il faut d’abord penser aux autres pour être communiste et François lui rétorque que les communistes ne pensent pas aux autres mais à la place des autres. Ça résume tout.



Je reviens à l’idée de frontières. Chez vous il y a les frontières politiques, géographiques, nationales, sociales…et Matteo navigue au milieu de tout ça.

Plus on vieillit, plus on s’intéresse à la nuance. Si on s’intéresse à la guerre de 40, on constate que même du côté fasciste, il y avait chez certains une forme de sincérité, et même à travers une vision élitiste un respect de l’humain comme par exemple chez le colonel de La Rocque. Le secrétaire de Jean Moulin, Daniel Cordier venait d’abord de l’extrême droite avant de devenir très humaniste.