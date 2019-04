Jean-Marie Gourio «J’ai soif ! soif ! soif ! mais soif» (au Cherche Midi)

D’où cette question, comment Jean-Marie Gourio parvient-il à garder cette tension rythmique qui donne l’impression d’une écriture d’un trait, d’une seule goulée, cul sec de la première à la dernière page ?

Il associe dans cette bacchanale Virginia Woolf à Faulkner, Yourcenar à Robbe-Grillet et tous de vivre des relations que seule peut créer la littérature.

« La solitude des auteurs dans la nuit est terrible… Cicéron se complaît à louer sa vieillesse, depuis deux mille ans, dans « Savoir vieillir ». La nuit, la voix du livre murmure, comme un texte somnambule, pour se convaincre des joies de son état. Casanova surnage dans les clapots. Albert Cohen n’en peut plus de pleurer la mort de sa mère. »



Jean-Marie Gourio sera les 25/26 mai 2019 à la Fête du Livre de Talloires, puisqu’il en est l’initiateur et l’organisateur, flanqué de sa garde rapprochée, Jean-Michel Ribes, Yann Keffelec, Maureen Dor… des écrivains invités cette année, et, si vous avez un peu d’imagination, de cette sarabande effrénée d’auteurs qui l’habitent jusqu’à plus soif.