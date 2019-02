Interview presque imaginaire avec Philippe Geluck et le chat

Milo l’a réclamée ? Les associations d’handicapés ont porté plainte ? La relation que vous entreteniez avec la Venus a débouché sur un problème psy ?

Parfaitement.Le fil conducteur est le chat, bien sûr. Sa pensée, ses jeux de mots et de pensée. Je ne serais rien sans le chat et inversement.Effectivement, mes albums fonctionnent à la fois sur courant continu, le fil conducteur que nous venons d’évoquer, et sur courant alternatif, les pirouettes du chat, les jeux de mots, les renversements de point de vue que vous pointez avec tant de pertinence. Rappelez-moi votre nom…L’existence est un parcours qui fait de nous des funambules qui inventons notre chemin à mesure que nous avançons. Je ne suis pas certain de l’étymologie mais j ‘ai plaisir à imaginer que le mot fun vient de funambule, le tout venant du funis latin qui signifie corde. Avec une corde il est possible de se pendre ou de devenir funambule.Je suis prudent et je désire éviter des chutes de lecteurs dans les abîmes incontrôlés de la perplexité, de l’analyse et de l’absurde.Le chat est un animal sauvage/domestique ou domestique /sauvage. Comme dirait Jean-Pierre Mocky, sa présence tant m’habite qu’elle me permet de m’évader.Je n’y ai pas encore vraiment réfléchi mais je pense qu’une recette écrite en vers me conviendrait.Vous n’êtes pas sans savoir que la Venus de Milo n’a pas de bras, ma relation avec elle était donc essentiellement orale et, nom d’une pipe, au bout d’un moment les meilleures choses ont une fin ; tout comme mes albums. Une forme de lassitude conjugale ? Oui, on pourrait dire cela.Écoutez, vous vous vantez d’être normal, pas moi. Une vie ne vaut la peine d’être vécue que si elle échappe à la norme, à la morne norme.En moi, bien sûr. Dans mon esprit, mon cerveau, mon imagination. Il se nourrit de moi et je nourris ma famille et moi-même de lui. C’est ce qu’on appelle une symbiose, une association à bénéfices réciproques. Ça pose parfois problème lorsque le chat se soulage, fait ses besoins. Je suis obligé de consulter un psy pour m’en débarrasser. J’ai aussi vécu une période qui m’a valu quelques blocages osseux et qui a nécessité des visites chez un ostéopathe. Je n’arrivais pas à définir précisément mes limites et celles du chat, ce qui fait que je me bloquais dans des postures plutôt ridicules en tentant de me lécher partout. Maintenant j’ai compris et j’exécute des dessins et des textes les mieux léchés possibles. Je laisse le reste au chat.Chacun son domaine.Justement, pour que chacun reste dans son domaine et que les lecteurs ne nous confondent pas.