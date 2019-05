Interview de Yves Cusset « Réussir sa vie du premier coup » (chez Flammarion)

Yves Cusset, concernant votre dernier livre « Réussir sa vie du premier coup » que je lirai dès que possible, je vous propose une interview révolutionnaire car interactive. Je vous envoie des questions auxquelles, si vous êtes d'accord, vous m'envoyez vos réponses, en respectant parfaitement l'esprit Georges Marchais.



Si l'exercice ne vous convient pas, il faudra attendre que j'aie lu votre livre, mais mes questions risquent d'être alors moins pertinentes.



Le sous titre « du premier coup » pourrait laisser penser que vous n’êtes pas tenté par le pari de Pascal ?

Je ne connais pas ce Pascal dont vous me parlez, et dont vous évoquez le pari comme si vous aviez joué récemment au casino avec lui. J’ai pour habitude de donner le nom de quelqu’un en sus du prénom quand j’en parle à un ami qui ne le connaît pas. Cette question mérite donc d’être retravaillée. L’essentiel n’en est pas moins dans ce puissant rappel que l’on doit au grand maître Soufi Abouzakarya Etlymçani Abdelmadjid Ben Aboura El Fardany, dont j’ai malheureusement oublié le prénom : un tiens vaut mieux que deux tu l’auras.



Avant de commencer la lecture de votre ouvrage, il est possible de se dire qu’il est tout de même plus aisé de réussir sa vie que celle de quelqu’un d’autre, non ? A moins d’être schizophrène. Ne choisissez-vous pas la facilité ?

Comme disait quelqu’un dont j’ai oublié le nom et qui pourrait bien être moi-même si ce n’était pas quelqu’un d’autre : « Je ne suis pas schizophrène, mais moi si ». Je ne sais s’il est plus simple de réussir sa vie que celle de quelqu’un d’autre, ce que je sais, c’est que pour réussir sa vie, il est mieux d’être deux. Il faut au moins savoir demander poliment aux autres de contribuer à notre réussite. La réussite de mon livre dépend beaucoup de la qualité du travail fourni par celui qui l’a écrit à ma place.



Mon collègue d’un journal prestigieux, Jean Birnbaum, écrit en 4° de couverture « Yves Cusset fait de l’humour un geste de pensée. » Pensez-vous qu’il soit possible de muscler son humour ? Envisagez-vous une épreuve d’humour un jour aux JO ?

Il faudrait d’abord que les gestes de pensée rentrent dans les épreuves des JO, ce qui est prévu, me semble-t-il, pour Paris 2024, à l’initiative de Jean Birnbaum, précisément. Je serai a priori le seul compétiteur dans la catégorie humour, ce qui me donne une petite chance d’obtenir au moins la médaille de bronze, derrière Bernard-Henri Lévy. On peut muscler son humour de deux manières : soit en lisant le Monde tous les jours (mais on ne sait pas encore au bout de combien de jours les résultats apparaissent) soit en lisant le Monde uniquement un jour sur deux, et le Canard Enchaîné les autres jours, ce qui n’est pas non plus évident avec un hebdomadaire.