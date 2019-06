International CleanTech J -2

Lors de la célébration des 40 ans des CAUE (Conseils de l’Architecture, de l’Urbanisme et de l’Environnement) il a été rappelé que nos paysages naissent d’un dialogue permanent entre ville et campagne, qu’il est nécessaire de maintenir et de protéger nos espaces agricoles, de réduire, si possible totalement, la production de gaz à effets de serre, en particulier lors de la construction de nouveaux bâtiments.



L’exposition « Cap sur le Lac « au Musée-Château d’Annecy retrace l’évolution de nos relations avec notre environnement naturel et nous montre comment nos relations avec le lac d’Annecy, désagréables au départ, puis purement utilitaires, se sont ouvertes à l’esthétique, au tourisme et à la pratique des sports.



Le Festival du Film d’Animation vient de fermer ses portes après avoir reçu des milliers de passionnés venus du monde entier. Mickaël Marin, directeur de CITIA, nous rappelait un peu avant le Festival que la tenue de la CleanTech dans les structures installées pour le MIFA permet de réduire la trace carbone des deux événements.



La semaine dernière se tenait l’assemblée générale d’OSV, Outdoor Sports Valley, le plus important cluster en matière de sports d’extérieur. Outre l’innovation et quelques thèmes dont nous reparlerons, l’accent est mis tout particulièrement sur l’entretien et la préservation de ce merveilleux « terrain de jeu » que constitue notre territoire.



Il semblerait qu’Annecy, le territoire et la Région s’engagent avec encore plus de volonté dans la voie de l’écologie.



Alors, une visite à la CleanTech s’impose.