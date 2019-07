Imagespassages, demandez le programme !

Plus d'informations sur l'exposition ICI

La dernière exposition sur le Japon, pendant le Festival du Cinéma d’Animation, nous a permis de nous rendre compte que certains Annéciens rentrent pour la première fois dans le Haras. Ils l’ont toujours connu comme un endroit fermé et sont ravis de le découvrir. Il y a aussi des touristes, beaucoup de monde.A l’occasion de cette exposition, nous reprenons comme tous les ans nos Nocturnales chaque jeudi soir. Le public peut découvrir ou revoir l’exposition, nous présentons aussi chaque jeudi un programme différent sur le paysage, le paysage façonné, en mouvement… et suite à ces présentations d’une heure faites par des professionnels, artiste, comédien, galeriste, etc. nous allons débattre autour de tout ce qu’on a vu et entendu autour d’un repas partagé à Armony Saveurs.C’est Imagespassages. Cette notion de mouvement permanent est incarnée aussi par nos relations avec un certain nombre de structures, dont la Fondation Salomon, Art by Friends, le Mikado, l’artothèque de Bonlieu, l’Ecole d’Art avec laquelle nous réalisons notre première nocturnale le 11 juillet.Et puis nous lançons, toujours au Haras, les Cafés Focus le mercredi de 13 à 14 heures. Chaque participant pourra y participer en apportant jusqu’à six images fixes en relation avec l’exposition et les présentera dans un temps très court.En septembre enfin, nous présenterons une exposition plus importante en résonance avec la Biennale de Lyon. Elle s’intitulera « Dé.payser » afin de retourner la question et ne pas rester dans un cocon.