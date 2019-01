Ici & Ailleurs. Exposition de Franz Schimpl

Tu revendiques la dimension anarchiste.

Parce que c’est accepter de pouvoir être seul , pleinement responsable de soi et conscient des autres. Des animaux aussi.



Ce qui implique d’être pleinement là.

Oui. Mon prochain travail s’interroge sur notre relation au règne animal, dont nous faisons partie.



Tu exposes ici, à Bonlieu, une série de dessins sans titres.

Pas de titre, non. Ce n’est même pas « Ailleurs ». Le titre de chaque dessin est son repère géographique. Latitude, longitude. Ce pourrait être « GPS » (avec « Tournez à droite à la 2° et faites demi-tour…) (rires).



Dans les lieux que tu dessines, la présence humaine est presque exclusivement signifiée par des traces de son passage.

Nous sommes de passage. D’où l’importance de la liberté. L’agressivité actuelle vient peut-être de cette difficulté à lâcher prise.



Être anarchiste consiste à examiner d’un œil neuf ce qui semble évident.

J’ai toujours défendu les utopies.

Dans la série « GPS », il y a des lieux qui évoquent Edgar Poe, Kafka, Kerouac, les lieux dans lesquels ils baignent maintenant pour l’éternité.



Le fantastique, l’absurde et l’aventure.

La route. Ce sont de vraies rencontres de lecture, des repères, des déclencheurs quand j’avais 15 ans.



Tous ces points GPS forment ton itinéraire.

Un peu comme dans ce jeu où l’on obtient une image en reliant des chiffres.



Plus tôt, nous parlions de vide. C’est lui qui, entre les points, permet d’exister, de respirer.

Les gens en ont horreur parce que, pour eux, c’est une masse de solitude. Le vide nous relie au statut de SDF qui consiste à tâter les limites, à voir jusqu’où on peut avancer en se mettant en risque. Chacun dans sa vie essaye d’atteindre un idéal.