« Horao », œuvre de Fabien Ducrot exposée au Palais de l’Ile d’Annecy

Pour Musset, il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée. Comme Alexandre devant le nœud gordien, Fabien Ducrot choisit une autre voie.



Fabien, avant que vous ne parliez de polissage de lentilles, vous aviez précisé dans la présentation de cette œuvre que vous aviez poli à la main les lamelles d’acier qui la composent. Spinoza a gagné sa vie en polissant des lentilles optiques. Il semblerait que cette activité a une connotation philosophique que l’on retrouve dans « Horao ».

Je pense évidemment au rapport sujet/objet, une dichotomie qui m’intéresse, aux notions d’activité et de passivité qui correspondent à deux théories du regard qui opposaient les Grecs de l’antiquité ; la lumière qui entre dans l’œil ou bien le feu de celui-ci qui éclaire les objets. Percevoir ou se percevoir à travers participe à ce rapport sujet/objet et permet de prendre conscience de son regard.



Avec d’une certaine manière l’idée d’une naissance. Arriver à la lumière, voir le jour, c’est la naissance.

C’est ce que j’entends par « prendre conscience du regard ». Prendre conscience du filtre que constitue notre rétine.



Et que nous sommes tout entiers.

C’est une œuvre très phénoménologique. Je suis très influencé par les lectures d’Husserl, de Merleau-Ponty.



Et puis, je ne sais pas si le terme est approprié, vous jouez avec la lumière pour créer un trompe l’œil, et pour passer la porte il vaut mieux la contourner. Aller au-delà de ce qui semble être des évidences.

Il faut y ajouter le fait que cette porte tient par elle-même et n’est pas en relation avec des murs. Elle est autonome, ce qui contribue à l’absurdité au sens camusien. La présence de deux portes sur le même cadre fait sens en soi. La réalisation n’a pas besoin d’un extérieur.