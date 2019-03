High Tone « Time Has Come »

Drôle d’expérience que l’écoute de ce 7° album ! De quoi voyager loin, en soi, en imagination, à travers des sensations musicales presque tactiles.



A travers les répétitions hypnotiques, High Tone ouvre une voie qui transcende les apparentes contradictions. Même sensuelle, soyeuse, la musique demeure toujours en tension, en expansion, à la recherche d’origines, de forces primales parmi lesquelles elle ouvre son univers.



Elle passe de la crête aux profondeurs, du minéral, métallique à l’animal, entre synthétique et naturel. Très électrique.



Elle se fait parfois supplique, envoûtement, désir de fasciner, philtre musical et amoureux puis rythme sans fin animé de forces fécondes.



Time Has Come parcourt et fait vivre les grands thèmes éternels que sont la création, l’amour, la vie, la mort, l’espoir, en un univers que les sonorités asiatiques ouvrent sur d’étranges familiarités.



Un album à écouter, à ressentir en concert, bien sûr. Sinon chez soi en lisant par exemple « Les derniers jours d’un immortel » de Gwen de Bonneval et Fabien Vehlmann, un petit chef d’œuvre de BD. L’association fonctionne à merveille. A compléter avec un cocktail de votre création afin de combler les papilles, les neurones et tous les sens qui concourent à un voyage intergalactique au plus profond de soi.