Henry Duchemin aide les entreprises à faire leur miel

Il ne s’agit pas d’empêcher chacun d’être ce qu’il est mais de trouver des liens qui génèrent de la complémentarité et du respect de la différence. Tous les rôles se complètent.

Mon objectif est de permettre à chacun de déployer ses talents dans un collectif ; je ne fais pas le miel à la place de mes abeilles.

C’est comme ça, sans jugement de valeur, holistique, global. Positive, je ne sais pas, mais cela nous donne une responsabilité. Plus vous êtes dans le monde, plus vous êtes avec les autres et plus vous êtes responsable. Vous considérez alors que tout être vivant contribue à la niche écologique au sein de laquelle nous sommes. Même les guêpes qui semblent moins directement utiles que les abeilles. Un dicton genevois affirme « Qui tue une guêpe aura mille mouches de plus dans le mois qui suit » parce que les guêpes détruisent les larves de mouches et contribuent ainsi à un équilibre.La segmentation a permis à la science des 19 et 20è siècles de bien comprendre les choses mais on en arrive maintenant à une logique plus holistique, plus dans l’interdisciplinarité, on laisse davantage de place à l’intuition, à la sensibilité, à la créativité.Ça dépend.Dans une équipe d’ingénieurs, vous avez plus de probabilités de vous adresser à des gens qui comptent davantage sur la raison que sur la sensibilité. Des commerciaux ou des créatifs seront sans doute plus sur l’intuition.J’aime bien la formule. La neurobiologie nous parle de cerveau rationnel et de cerveau intuitif ; l’un n’empêche pas l’autre.Oui, dès lors qu’on pose la question du « Pourquoi ? » sans se satisfaire du seul « Comment ? » on est dans la philo. D’ailleurs certaines entreprises, ou bien des réunions inter entreprises, accueillent des philosophes afin de ne pas rester dans le seul « Comment faire ? » mais aussi « Pourquoi ? »Peut-être mais c’est plus complexe parce qu’une entreprise génère énormément de choses sur les plans humain, relationnel en plus du bénéfice, qui est nécessaire.Une reine qui a été mal fécondée peut faillir à sa mission de ponte, ce qui affaiblit l’ensemble du système. Ses hormones de cohésion peuvent être insuffisamment durables [c’est l’odeur de la reine, transmise d’abeille à abeille qui assure la cohésion d’une ruche]…Les abeilles peuvent être amenées à se débarrasser d’une reine défaillante, à la tuer pour la remplacer par une autre. Nous l’avons fait en 1789 mais nous ne jouons pas souvent à ces trucs-là !Leur perception des choses peut entraîner des régulations. On peut parler d’intelligence collective.L’entreprise taylorienne sur un mode pyramidal a vécu. Dans le domaine de la production, nous passons de la nécessité de quantité à celle de complexité pour laquelle un système pyramidal n’est pas adapté.Dans la ruche la reine ne commande pas la production, le système n’est pas centralisé, les abeilles s’organisent en équipes et elles en changent pour occuper au cours de leur vie tous les emplois.Il y faut, comme dans les entreprises, de l’agilité, de la contribution. La clé est donc de substituer à une posture d’obéissance une posture de contribution.