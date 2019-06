Grégory Pessey, Jonathan & Fletcher et OSV

L’innovation consiste à être toujours un peu en déséquilibre.

Il faut sortir de sa zone de confort et aller sur des terrains un peu plus glissants sans toujours savoir ce qui va sortir de la recherche. Le but est toujours d’améliorer la performance, la fonction, le produit, qu’il soit plus performant ou plus éthique, plus durable.

En tant que bureau d’études et de tendances, nous nous devons d’être à l’affût des derniers matériaux, des derniers accessoires, des dernières technologies de montage, de collage, de l’ultra son, de la haute fréquence. Nous parcourons les salons autour du monde, nous communiquons avec nos fournisseurs pour comprendre les attentes de nos clients pour leur apporter de l’innovation de par la construction du vêtement, par les matériaux…Il est parfois nécessaire de se planter dans la recherche pour aboutir ensuite.Elle nous différencie de nos concurrents et permet cette réactivité qui est propre à Jonathan et Fletcher.Chacune a son fonctionnement, elles sont toutes différentes et la souplesse est nécessaire pour répondre aux attentes de tous les adhérents.Notre fonctionnement est atypique et nous ne sommes pas une marque, plutôt un prestataire de services.Au centre des marques, du retail, en tout cas en amont et forcément sur les tendances et l’innovation.Quant à ma présence au conseil d’administration d’OSV, elle répond à la volonté de l’association de faire entrer du sang frais, ce que je trouve très pertinent. Il est très motivant de se retrouver avec d’autres patrons d’entreprises de la région pour voir comment apporter des propositions et des réponses pour les adhérents, pour la région et pour l’outdoor.Et puis il s’agit aussi de partager un état d’ esprit.[Un de ces jours, nous vous parlerons de Jonathan & Fletcher, une histoire de goélands écrite par Richard Bach et reprise par Georges Pessey : elle vaut bien « Le petit prince ».]