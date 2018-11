Grand-Bornand : Glisse en cœur 12° édition !

Karine Ferri, marraine de l’association a bien voulu nous consacrer un moment.

Karine, malgré l’expérience, la maîtrise due à votre métier, on vous sentait particulièrement émue lorsque vous avez parlé de l’association.

Oui, l’animation est un métier. On reste très professionnel dans l’univers de son travail. L’émotion y est maîtrisée, on sait où on va, quand on prend et quand on rend l’antenne. Là, c’est différent. On parle de choses intimes, vécues, d’une histoire, de maladie, de départs, de choses que j’ai vécues et d’un combat que je mène depuis des années. On parle de choses sensibles.



Le mot « émotion » est revenu toute la soirée, sur toutes les lèvres.

C’est ce qui est beau dans tous les combats menés dans toutes les associations. Sans l’émotion, ça ne sert à rien. On doit faire les choses avec le cœur, on doit aimer les gens. Le but est de battre telle ou telle maladie, pour nous, c’est la mucoviscidose. Si on n’entend pas les gens, leur douleur, leur souffrance, alors il ne faut pas le faire. C’est pour cette raison que l’émotion surgit et qu’il est difficile de la gérer. Mais est-ce qu’il le faut ?



[ Nikos Aliagas, autre parrain de l’association, a manifesté son soutien par video.]