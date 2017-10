GRENOBLE SWING DANSE FESTIVAL du 10 au 12 novembre 2017

Rendez-vous du 10 au 12 novembre ! https://gsdf.grenobleswing.com/



Vincent Devin : Nous organisonspour la 13°année avec chaque fois un thème particulier. Cette fois-ci, ce sera l’espace. Nous avons confié la décoration de la salle à une spécialiste, il y aura donc la lune, des fusées, des références à Star Wars.Oui, carrément ! Ce thème de l’espace sera surtout abordé le samedi soir, lors du grand cabaret mais le public, les participants peuvent venir déguisés à toutes les soirées.Pas grand-chose sur l’intention, je l’espère. Ce que nous souhaitons est toujours une très grande fête avec un très haut niveau et de très bons orchestres. Ce qui a changé, finalement, ce sont nos moyens qui nous permettent maintenant de prendre quelques risques.Nos stages sont complets sauf pour le niveau initiation. Il ne faut pas hésiter à venir sur place parce que c’est gratuit et parce qu’il n’y a pas besoin de réserver. Il suffit de consulter notre site web 2/3 jours avant le festival pour avoir les informations précises.Oui, il était déjà de retour en France quand nous avons créé l’association en 2004 mais notre festival attire même des professionnels qui reviennent régulièrement pour continuer à se former. Nous attirons ainsi les meilleurs mondiaux en termes d’enseignement et de danse, ce qui fait de notre cabaret du samedi soir une référence d’ordre mondial qui accueille aussi la finale de notre compétition de danse.Vous me demandiez ce qui a évolué ; nous avons déjà changé trois fois de salle pour accueillir plus de monde, c’est pourquoi nous sommes désormais installés à l’Agora de Saint Ismier. Nous avons même acheté notre propre parquet que nous installons pour le festival et nous louons des studios de danse dans le quartier Saint Bruno pour accueillir nos stages sur sept niveaux, jusqu’aux professionnels.Le succès nous porte. Les stages de cette année sont complets. Je précise cependant qu’il reste des places pour nos soirées. Et puiset moi formons un tandem, épaulé par la décoratrice et par notre équipe qui se renouvelle au fil des années et des éditions. Nous puisons aussi notre énergie dans notre enracinement sur Grenoble.