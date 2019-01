Fred Paronuzzi « Drôle d’endroit pour de la neige »

On retrouve dans ce roman paru chez Anne Carrière l’écriture du premier roman de Fred Paronuzzi « 10 ans ¾ ».

Du rythme, un mouvement permanent. Avec en plus une sorte de tourbillon dans ce récit à la première personne qui alterne les discours des uns et des autres en une continuité hachée, qui ne forme pas conversation.

Musique des mots, de la pensée, de la voix mais dans laquelle il arrive le plus souvent qu’on parle sans attendre la réplique de l’autre. Les voix alternent, soliloquent…jusqu’à ce que tout se lie, devienne cohérent, harmonieux.

« Sous ses caresses, je m’électrise et me sens moins friable…mon cœur en décalage à essayer de suivre d’autres cœurs…soudain…il tombe en place, en rythme, mon cœur en rythme. » Trouver la ligne de son propre rythme, de soi. Ne plus sentir le poids parce que ça tombe juste. Léger.



Et alors « On est à la mer et aux sports d’hiver, c’est tout en même temps ! »

Un moment entre la fin de quelque chose et « le début d’autre chose dont j’ignore tout. »



Un moment de totale liberté ?