François Hollande à Talloires : tout un programme !

L’ex Président de la République, désormais auteur a succès, viendra profiter de l’hospitalité de Talloires-Montmin pour la Fête du Livre édition 2019.



Si tu ne va pas à l’Elysée, L’Elysée viendra à toi !



La carrière d’auteur de François Hollande est un modèle de sérendipité qui montre qu’à chercher le pouvoir politique il est possible de trouver celui des mots. Celui des bons mots, même, puisque notre ex Président passe pour avoir de l’esprit, dans les forces duquel croyait un autre François.

A la vue des titres des ouvrages écrits par François Hollande, le lecteur gagne déjà en sagesse.

1991 « L’heure des choix ».

2006 « Devoirs de vérité ».

2009 « Droits d’inventaires »

2011 « Le rêve français ».

2012 « Changer le destin ».

2018 « Les leçons du pouvoir ». (chez Stock)



La capacité de François Hollande à faire parler les nuages quand d’autres faisaient parler la poudre ayant , semble-t-il, disparu à la fin de son mandat, il est possible de croire en un weekend ensoleillé pour la Fête du Livre de Talloires.