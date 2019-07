Fête du Lac d’Annecy le 3 août : embarquez pour un voyage inoubliable !

Réservez votre place en direction du ciel,

décollage samedi 3 août !





Comment venir à la Fête du Lac, horaires, tarifs, parkings, accès bus… Retrouvez toutes les informations pratiques sur www.annecy.fr et sur l’application Annecy BIP Comment venir à la Fête du Lac, horaires, tarifs, parkings, accès bus…

Thème d’autant plus pertinent pour des « descendants de Gaulois » qui, eux, avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête.Au cours de cette soirée et à travers 7 tableaux pour une durée totale de 70 minutes, nous aurons droit à la mythologie, à l’aventure, aux pionniers de l’aviation, à l’astronomie, à la science…Le ciel est l’image poétique, spirituelle de tout ce qui peut nous élever et grâce à quoi nous nous élevons au sens propre et au sens figuré. Il est ce voyage permanent et cette dimension qui nous permettent d’échapper aux contraintes de notre nature...