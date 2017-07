Fête du Lac 2017 « La danse du feu » : Annecy et son lac vont s’embraser !

Une danse mondiale puisque Vitor Machado et Grupo Luso Pirotecnica ont déjà animé La Fête du Lac en 2013, mais aussi l’Euro en 2004, la finale de la Ligue des Champions, les Fêtes de Genève et sont passés de Dakar à Taipeï et de Madère à Singapour.Vitor Machado souligne que la Fête du Lac est l’un des spectacles les plus prestigieux d’Europe pour sa durée, pour le défi technique ainsi que pour le cadre.Le thème de la danse ? Le feu d’artifice est une forme de danse , de chorégraphie et la connexion est naturelle. 141 positions de tir sur le lac seront complétées par une couronne permettant un tir circulaire, à 360° ; s’y ajouteront des jeux de lumières et de lasers qui apporteront un effet graphique et un immense jet d’eau donnera la dimension d’un ballet aquatique. Un spectacle total en trois mouvements qui nous mèneront de la création de la danse aux tendances contemporaines en passant par le tango, le ballet et tous les rythmes du monde.Réservez vite vos places ! annecy.fr/fete-du-lac-2017