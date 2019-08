Festival de Jazz à Clermont-en-Genevois du 23 au 25 août 2019

Je n’ai rien à dire, je ne sais pas quoi dire, je ne sais même pas ce que je vais dire tout à l’heure (pour l’ouverture du Festival).

Monsieur le maire de Clermont en Genevois, Christian Vermelle, que Christian Monteil appelle amicalement "le Châtelain" nous parle de la saison culturelle au château.La saison commence au mois de juin avec un taux de remplissage très important. L’habitude des premières parties de spectacles sous les cerisiers a de plus en plus de succès. Pour le village de Clermont les animations culturelles apportent une plus value, elles en sont la vitrine.Comme maire, je suis très proche de tout ce qui se passe au château, toujours présent et l’amitié réciproque avec le Président du Département contribue au bon déroulement des choses.L’autre avantage est la présence de Pierre Sève qui s’occupe du château et qui est conseiller municipal. Il faut souligner que le Département met le bâtiment à notre disposition pour les écoles, les associations.Le château est ouvert du 1mai au 30 septembre mais il vit toute l’année puisqu’il accueille en permanence un chantier d’insertion ; l’entretien intervient bien sûr quand le lieu est fermé au public.Une saison culturelle ressemble à une cuvée : certaines sont très satisfaisantes, d’autres décevantes mais dans tous les cas il faut tout mettre en place pour qu’elles réussissent, il y a ensuite des impondérables, humains, météorologiques pour le château….Nous devons tout faire pour accueillir le mieux possible le millésime de l’année. Le public ne doit pas sentir tous les efforts techniques, de mise en place et autres que Pierre et sont équipe déploient.Nous accueillons pendant ces trois jours le Festival organisé par le Jazz Club d’Annecy depuis 20 ans. C’est chaque année un grand moment. Juste après, ce sera les Journées du Patrimoine qui attirent beaucoup de monde. La Société des Auteurs Savoyards remet sa Plume d’Or au château tous les ans. En fin de saison l’association Renaissance monte une pièce de théâtre.Il faut souligner aussi que les jeunes Clermontois ont ici l’opportunité de trouver des emplois pour les vacances.C’est donc un lieu que nous avons plaisir à faire vivre et à rendre le plus accueillant possible au fil des saisons.Parole ensuite à Jean-François Gaujon, Président du Jazz Club organisateur du Festival.Le personnage est parfaitement dans la ligne du jazz, mêlant virtuosité et improvisation.