Festival International du Film d’Animation Annecy 2019

Ce jeudi 10 mai 2019, la tête tripartite de CITIA tenait conférence de presse aux Papeteries de Cran.C’est que le 59°Festival International du Film d’Animation (le FIFA !) débarque dans un mois pour investir la ville.Comme à chaque édition, des records seront battus, d’affluence, de participation…La légèreté diaphane de l’affiche 2019 suggère un rapprochement avec le sketch de Gad El Maleh « La chèvre de Monsieur Seguin » qui gambade jusqu’ au maximum de la montagne…Après, c’est l’oiseau.Le Festivalun oiseau, alors oublions les chiffres et les performances techniques pour espérer encore plus de rencontres, d’émotions et de partage puisque l’événement réunit une multitude de pays autour du lac et de quelques écrans.Le Japon sera à l’honneur cette année, ainsi que la gastronomie, qui constitue un lien profond avec le territoire local.etprésenteront une projection du film Ratatouille, faisant ainsi partager leur passion au grand public et passer leurs étoiles sur l’écran. On rêve d’un film de ce genre inspiré de la gastronomie locale !Et puis… le lapin sera toujours là, le « Lapin malin » devenant même l’emblème d’un guide du Festival. Son succès est dû à l’apparition en 98 d’un lapin dans une bande annonce. Le public l’a aussitôt plébiscité et adopté.Placé sous la bienveillance tutélaire du lapin, symbole de fécondité, et de l’avion en papier, le Festival devrait connaître encore de nombreux envols vers de nouvelles terres d’émotion.