Festival Hors Pistes 13/17 mars 2019 Annecy

Fanny, du Brise-Glace ouvre les pistes pour Move-On Magazine.



Un « Festival Hors Pistes ». Nous sommes dans une région de ski. Le hors pistes, c’est la recherche de la fantaisie, de la nouveauté, une prise de risque ?

L’esprit du festival consiste à proposer une programmation très pointue, même s’il s’agit de groupes qui ne sont pas encore très connus du grand public. Des découvertes qui vont s’affirmer et acquérir plus de notoriété dans les années à venir.

Nous proposons une programmation esthétiquement exigeante destinée au grand public, qui n’a rien d’élitiste. D’où ce festival hors des murs, qui n’est pas destiné uniquement au public du Brise Glace.



Et qui se déroule sur six lieux, avec quatorze artistes pour six événements, avec des formats différents : concert, atelier, soirée, cinéma, brunch concert… l’éventail est large !

Il faut souligner que le brunch concert est pour nous un format inédit. "The Wooden Wolf" propose quelque chose de très doux, de la musique très sensible…



Pour un réveil en douceur.

Associé à la réalisation proposée par « Le Poulailler », qui organise des brunches dans des lieux secrets, surprises. Nous associons aussi à « Art By Friends » pour l’occasion.