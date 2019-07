« Fahim » de Pierre-François Martin-Laval : un film qui touche juste

Quand je me suis mis au travail en 2014, la première intention était de montrer que là-bas, nous, nous sommes sur Mars, mais quand Fahim et son papa arrivent à Paris, ils sont aussi sur Mars. C’est le choc des cultures. Ils finissent par se retrouver dans une misère plus profonde que celle qu’ils vivaient dans leur pays. C’est ce qui m’a touché quand j’ai lu le livre autobiographique de Fahim, « Un roi clandestin » écrit de manière très simple qui donne l’impression qu’on est avec lui. Au Bangladesh, ils sont très riches, ils ont deux pièces, les enfants dorment tous ensemble dans la chambre et les parents dans le salon ! J’ai eu connaissance de l’histoire de Fahim lorsqu’il est passé à une émission TV et qu’il a raconté sa vie de SDF pendant trois ans et demi sans papiers.

C’est la première fois qu’on me fait cette remarque qui me va droit au cœur. Tout du long, Mizanur, qui joue le personnage de Nura, est très calme. A un moment, ça pète et vous l’avez reçu comme je l’espérais grâce au talent de Mizanur. Je lui ai donné confiance, je l’ai poussé et c’est sorti comme ça. C’est d’autant plus impressionnant que Mizanur n’est pas comédien, il était cuistot. Je lui ai dit de prendre pour lui, en tant que personne, ce qui lui arrive dans le film et qui correspond à la loi de l’époque. Je me suis inspiré à ce propos de ce qui s’est produit pour Léonarda.J’avais interdit que Mizanur accède au plateau avant la scène pour qu’il ne se sente pas chez lui, qu’il ne connaisse pas les meubles, ni les gens. J’ai fait appel à de vrais flics : qui de mieux qu’un policier pour intercepter quelqu’un dans un moment violent sans le blesser. J’avais caché les deux policiers et prévenu seulement le directeur de la photo que Mizanur n’allait pas tenir le choc de ce qu’on allait lui annoncer dans cette scène, qu’il allait tenter de s’échapper. C’est exactement ce qui s’est produit, ce que Mizanur, totalement libre de son jeu, a tenté de faire.Je lui ai alors proposé une 2° prise en plan serré, et il l’a rejouée : c’est un véritable comédien qui est né devant nous.Rires. Ils étaient touchés. En fait, j’ai pris que des vraies gens. Il y a Depardieu et Isabelle Nanty, mais pour les échecs, ce sont de vrais juges ; à l’OFPRA, c’était une vraie traductrice… et ces gens ne jouaient pas faux !J’ai été choqué. Je me suis dit que j’avais dû croiser ces gens dans la rue, que je n’avais rien fait pour eux, que je ne m’étais jamais posé de question. On me proposait de laver mon pare-brise ? Non, il est déjà propre. Des roses ? Non merci.Je me suis rendu compte alors que ces gens n’étaient pas nés assis sur un trottoir, sur les marches d’une bouche de métro, à un feu rouge avec un seau et une raclette. Ce sont des réfugiés politiques qui ont eu l’immense courage de quitter leur pays parce qu’ils étaient en danger de mort. Ils ont pris un risque peut-être encore plus grand en partant, certainement pas pour profiter de la Sécurité Sociale mondialement connue. Je voulais montrer des êtres humains, leur vie, leur métier, qui se retrouvent sans rien.Pour le tournage, j’ai rencontré des gens fabuleux qui font beaucoup plus que moi avec mon film. Ceux qui sont sur le terrain, qui s’occupent des réfugiés.