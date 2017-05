Fabien Toulmé en dédicace chez BD Fugue Annecy

Tout de suite après mon premier livre,

, j’ai eu envie de parler de la thématique du choix de vie. Comme ingénieur, je me suis emmerdé pendant dix ans au boulot et quand j’ai fait cette transition vers le métier d’auteur de BD, je me suis rendu compte de tout ce que je perdais, 80% de ma vie éveillée. Il ne faut pas passer la plus grande partie de ses plus belles années à travailler pour un patron qui n’est pas toujours reconnaissant. On est souvent un simple pion dans une grande machine. Ce choix de vie paraît tellement simple quand on l’a effectué ! Mais quand on est encore de l’autre côté, il y a tant de choses qui nous retiennent. On est pris dans un rythme si soutenu entre le boulot, la famille… qu’on ne prend même pas le temps d’y réfléchir. Après un premier livre autobiographique, je n’avais pas envie de parler directement de moi. Passer par Baudoin et Luc me permettait de trouver l’équilibre entre l’inspiration personnelle et la fiction.

Quelqu’un a dit qu’on écrit toujours le même livre. L’auteur met beaucoup de soi dans ce qu’il écrit et on est un seul soi. On retrouve forcément ma façon de fonctionner et ce sera le cas dans les prochains livres. Je suis comme je suis, avec mon style et je ne peux pas tout bouleverser pour un résultat qui ne me ressemblerait pas.

Je compte travailler sur un recueil de témoignages de réfugiés Syriens. Je vais raconter leur arrivée en France et leur installation dans ma ville d’Aix-en-Provence, leur pérégrination. Dans l’idéal j’aimerais bien alterner. Après une autobiographie, une fiction, enchaîner sur un reportage. J’ai besoin de changer parce que je me lasse assez vite, un peu comme dans mes boulots d’avant. On ne s’imagine pas ce que ces réfugiés ont vécu pour arriver ici. On sait qu’ils ont traversé l’Europe à pied, mais on découvre des choses incroyables à travers leurs témoignages. Il serait pratiquement impossible de les raconter sous la forme de fiction tellement c’est fou.

Ce qui est certain, c’est que ce qui m’intéresse est l’humain. Nos fonctionnements sont tous plus ou moins universels dans les bons comme dans les mauvais moments. Dans la famille dont je vais raconter l’histoire, il y a aussi ce côté de rédemption après des événements très négatifs qui vont être sublimés pour aider à se construire.

Une courte discussion avec Alain nous a permis d’avoir l’avis d’un lecteur attentif. Pour lui, l’œuvre de Fabien Toulmé est très réaliste, touchante et très sincère. Quant à Christophe, il fait confiance à BD Fugue et suit ses propositions de lectures et de dédicaces, dédicaces qu’il compte proposer sur un site, accompagnées d’avis de lectures et d’impressions de rencontres avec les auteurs de BD.