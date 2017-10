FESTEN, Création Théâtrale et Performance Filmique par CYRiL TESTE & Collectif MXM

Festen ? Le film de Vinterberg sur une scène sous une forme qui mêle en temps réel le théâtre et le cinéma ?

Ça n’existe pas, ça n’existe pas !

Un spectacle hybride qui mêle les technologies les plus modernes autour d’un véritable festin, spectacle auquel participent des odeurs et quatre spectateurs ?

Ça n’existe pas, ça n’existe pas !

Et pourquoi pas ?

La portée du film de Vinterberg est telle qu’elle bouleverse l’ordre établi sur des mensonges, des dissimulations, sur la tradition, sur l’indiscutable autorité. Elle dénonce l’emprise des puissants sur les autres et la force d’inertie, voire la lâcheté de bon nombre d’entre nous.Il fallait, pour traduire cette vision révolutionnaire de la société, une manière de filmer révolutionnaire.Vingt ans plus tard, la révolution continue grâce à Cyril Teste et au Collectif MXM qui utilisent les technologies de notre époque.