FAUSTUS 25 ? Françoise Maimone nous répond

La génétique, le nucléaire, l’espérance de vie, la recherche du plaisir… notre époque est riche de démarches et de réflexions qui nous renvoient au mythe qui a tant inspiré de compositeurs (Berlioz, Schumann, Wagner, Liszt, Malher…), d’écrivains (Goethe, Pouchkine, Heine, Pagnol, Giono, Thomas Mann…), de cinéastes (Méliès, Murnau, René Clair…).a bien voulu répondre à quelques questions de Move-On.Avant tout, ce besoin d'aller au delà de ce qui peut être possible- cette recherche dans le domaine des sciences ou des arts qui donne l'impression d'être un dieu. Et cet état de fait existe depuis la nuit des temps. (Icare, Prométhée et bien d'autres dieux de la Grèce antique).Aujourd'hui, grâce aux recherches en bio génétique, l'homme est capable de créer l'homme, il est capable de découvrir d'autres planètes, il peut créer des énergies radioactives, il peut par une seule bombe atomique anéantir une grande partie de la planète et grâce aux découvertes numériques gérer le monde derrière un simple écran. Tout cela au nom de ce désir intense de se surpasser soi-même.Tout d'abord à tenter de comprendre ce qui aujourd'hui fait notre histoire. En retraçant les grandes lignes que furent les siècles passés, en fouillant dans ce que nos pères nous ont légué de richesses ou de désastres, nous pouvons peut-être nous situer aujourd'hui et prendre conscience de l'absurdité de notre condition et à partir de là rechercher quelques solutions.On se laisse aller à son propre imaginaire à partir des livres, des tableaux, des films, des compositions musicales qui ont été réalisés à partir de cette thématique et que j'ai pu découvrir tout au long de ma vie de femme de théâtre. Et puis après quarante années au service du théâtre,En hommage au très beau livre de Thomas Mann "Docteur Faustus."