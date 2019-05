Exposition photos de Gilles Camillieri Kimonos & Yukatas

Gilles, pourquoi le thème du kimono ?

On l’associe immédiatement au Japon, de grands couturiers s’en sont inspirés mais il reste un vêtement emblématique et traditionnel qui, pour moi, magnifie la silhouette des femmes.



Le kimono est en harmonie avec un ensemble, le maintien, le maquillage, la coiffure, toute une culture.

Une codification. Même les chaussures en font partie.



Tes photos ne montrent pas que des femmes, mais aussi des couples.

Parce que le kimono est porté en particulier lors des mariages traditionnels. Comme je suis un photographe amateur, je profite de ces prises de vue pour prendre mes propres photos. Mais les maris eux-mêmes portent des tenues traditionnelles en ces occasions.



Il y a des tenues magnifiques ailleurs. Pourquoi le Japon ?

Parce que c’est un pays facile pour les touristes et pour la photographie. Sur un spot photo, tu es environné de Japonais bardés d’appareils photo. Tu peux aussi photographier librement des gens dans la rue parce que le droit à l’image n’existe pas.



On sourit souvent des Asiatiques qui font des photos partout et toi tu en profites pour aller faire des photos en Asie. Tu inverses le mouvement !

Etre pris en photo ne me dérange absolument pas.



L’exposition va se tenir à l’Alliance française d’Annecy qui a déjà accueilli l’une de tes expositions.

En novembre dernier. L’Alliance a pour but la diffusion de la culture ; celle d’Annecy est très bien installée en centre ville et le moment de l’exposition correspond en partie au Festival du Cinéma d’Animation dont le Japon est l’invité d’honneur en 2019. J’espère que ceci créera des synergies.