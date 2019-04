Exposition Kimiko Yoshida. La présence de l’absence.

Eternelle question : est-ce qu’on est plus soi-même à l’état naturel ou quand on avance masqué et plus libre, comme pour le carnaval ?

Kimiko, êtes-vous davantage vous-même à travers vos œuvres ?

Je ne suis nulle part. Grâce à Jean-Michel, j’existe. Devant lui. Je ne vis pas, je suis un peu ailleurs…



Ce qui laisse de la place à la présentation et à la représentation.

Oui. Là il n’y a pas un nombre très important d’œuvres exposées. Il m’est arrivé d’en présenter une centaine, à touche touche, dans un musée qui se présente un peu comme le Guggenheim à New York. J’en ai eu le tournis et je me suis dit « Voilà, ça c’est moi ! » C’est comme si j’étais devenue aveugle et ne restait que la notion de l’espace. Comme si je n’avais plus eu de corps. Une œuvre immatérielle.



Exister à travers des projections de soi ?

La répétition et l’annulation de mon image, de moi-même.

J-M R _ C’est drôle, depuis 2001 Kimiko ne fait que des autoportraits avec le même dispositif, le même éclairage et plus c’est pareil, plus ça change malgré le protocole très contraignant que nous nous sommes donné.

KY _ Je vis pour lui et il vit pour moi. Chaque ego est ailleurs.



Avec, pour faciliter les choses (et la vie de couple) le medium de l’art.

J-M R _ Oui, certainement, l’art, l’artefact, l’artifice est au milieu.

KY _ Je pense que la création vient de Dieu. Dieu a créé la Terre. Je ne suis pas catholique mais c’est ce que dit la bible. Même si l’on considère que c’est l’humain qui a créé Dieu, dans quelque sens qu’on le prenne, la création est un acte sacré.



J’ai décidé de consacrer ma vie à la création, pas juste pour une image.



La création, c’est vous.

Oui, je ne suis nulle part mais je crée mon œuvre, comme si je cultivais des légumes…



C’est une belle définition d’une vie épanouie, qui se construit, comme une œuvre d’art.

Oui, c’est ça. Je vais de plus en plus dans cette direction.

J-M R _ Kimiko parle de sa difficulté à vivre. La définition de l’art que donne Lacan, c’est la transformation du symptôme.



C’est très ouvert.

Freud dit que l’art est une hystérie réussie. L’idée de transformation est essentielle.



Christophe Rassat _ Vous parlez de création, de transformation, mais il y faut de la lumière. Dans le noir, tout est identique, la même chose. Cette lumière qui vient sur telle ou telle part de vous est cette création qui vous fait exister.

J-M R _ On retrouve là Platon…

KY _ J’ai une réponse. Si l’on éteint toutes les lumières, il reste une image…parce qu’on utilise aussi des peintures phosphorescentes ! (rire général).

[Le test est réalisé ; en très basse lumière l’autoportrait en Louis XIV prend un relief saisissant]

A l’église, c’est la lumière qui représente la présence de Dieu. On retrouve l’importance de la lumière dans la mythologie , la religion japonaise.



Existe-t-on en dehors de la lumière, du regard de l’autre ?

Les prises de vue de mes autoportraits sont réalisées en très basse lumière. C’est un peu comme si je jouais au tennis. La balle que je travaille est la lumière que je reçois.