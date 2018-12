Exposition Isabelle Vougny

La démarche artistique d’Isabelle Vougny est profondément candide, c’est-à-dire d’une pureté sans filtre, sans intermédiaire dont l’intellectualisme créerait une distance à son sujet. En cela elle est viscéralement poétique parce qu’animée par les émotions et les sensations qui nous relient à la nature profonde, celle qui nous environne et entre en résonnance avec la nôtre.



Elle est poésie parce qu’elle joue synesthésiquement des quatre éléments, l’air, la terre, l’eau – si présente dans ses œuvres - et le feu qu’elle invoque métaphoriquement en citant Paul Klee « C’est celui qui regarde l’œuvre qui la finit ». Ce feu du regard, de la conscience, des émotions qui se transmet de la palette confiée par un ami peintre à Isabelle, en héritage, au pinceau, à la toile, au spectateur qui n’en finit pas de terminer les œuvres en un mouvement d’autocréation.



Isabelle Vougny peint pour se construire et se créer en harmonie avec la nature, avec ses forces profondes et pour les transmettre à ceux qui, regardant ses toiles, se construisent à leur tour dans une harmonie énergique et apaisante.