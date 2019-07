Du homard versaillais au homard thermidor

On a appris ce mardi 16 juillet 2019 la démission de M. François de Rugy, écologiste et donc adepte de la tempérance. Cet ancien hôte de l’Hôtel de Lassay a fini par lasser et il est frappant de relever les lapsus des commentateurs des médias qui parlent de François de Jury.



Ces homards « géants » dont on l’accuse d’avoir abusé aux frais du contribuable seraient-ils thermidor, mois qui fut fatal à Robespierre guillotiné le 9 thermidor an II ? (27 juillet 1794) ?



Que nenni ! On chuchote que M. François de Rugy resterait dans le homard et deviendrait le chargé de communication de Jeff Koons, créateur de célèbres homards géants dont l’un fut cuisiné à la sauce versaillaise.



Ceci ne serait-il donc qu’un coup de pub ?

Dire que tout ce que nous avalons, comme l’écrit Jim Harrison dans « Un sacré gueuleton », finit par se transformer en étrons… qui finissent eux-mêmes par éclabousser bien au-delà de la cuisine interne.