Double anniversaire pour le CAUE de Haute-Savoie

Comme les qualités oratoires du Préfet de Haute-Savoie ne sont plus à démontrer, nous lui posons quelques questions.



Monsieur le Préfet, l’anniversaire du CAUE ce soir, la CleanTech dans quelques jours. C’est un cercle vertueux et vous devez être un homme heureux.

Et il était question ce matin de la préservation du foncier agricole et naturel. Oui, je suis un Préfet heureux parce qu’aujourd’hui les messages passent et qu’on s’accorde pour considérer qu’il faut préserver l’identité foncière, paysagère, architecturale très réelle de la Haute-Savoie et faire attention à ne pas commettre d’erreurs irréparables.



Avec la passion que vous mettez dans vos interventions, on a pratiquement l’impression que vous êtes un Savoyard de naissance.

Je ne suis pas un Savoyard de naissance mais j’ai toujours été attaché à la qualité des paysages, dans mes différents postes et dans ma vie personnelle. Je suis originaire du Limousin où la tradition paysagère est forte aussi et ancienne, depuis Turgot.



A défaut d’être Savoyard de naissance (sourire) on le devient en exerçant les fonctions qui sont les miennes, au moins à titre provisoire. On s’immerge dans le territoire, on s’imprègne de ses enjeux et on essaye de concilier tous les points de vue : c’est comme ça que je considère mon rôle.

[ Parler de concilier les points de vue quand il est question de paysage, quoi de plus approprié ?]

Mickael Jakob, sous la direction de qui a été réalisé le livre « Prises de vue », rappelle, à propos de l’exposition présentée par le CAUE actuellement :



La présence de ces photos nous rappelle que nous sommes en ville mais au sein d’un territoire. Ce n’est que quand les deux connaissent un dialogue fertile et intelligent qu’existent la paix et la prospérité. C’est le sens de la fresque du bon et du mauvais gouvernement réalisée à Sienne par Ambrogio Lorenzetti au 14° siècle.

Les paysages naissent de ce dialogue qu’illustrent les photos présentées dans cette exposition.



Et, pour conclure, est-ce un néologisme ? il a été question de grenellisation.