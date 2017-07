L’été voit l’éclosion des grands festivals, ces plantes vivaces qui refleurissent chaque année à la même époque.C’est aussi l’occasion de voir ici ou là pousser des spectacles d’autant plus agréables qu’inattendus. Ainsi ce Don Quichotte encore en rodage avant de rejoindre Chalon-sur-Saône pour quelques jours. Simple, frais, imaginatif. L’accessoire y devient essentiel. Les accessoires, devrait-on écrire, un univers bricolé et drôle d’objets qui expriment avec humour, poésie et profondeur le monde de Don Quichotte et Sancho Pança.Le foisonnement imaginatif associe naturellement la drôlerie, la folie, l’interrogation existentielle que sert le jeu tout simple et vrai des deux acteurs, Matthias Piquet-Gauthier et Christophe Pujol.Un spectacle sincère propre à séduire enfants et adultes, de légèreté et de profondeur, qui touche le cœur et le cerveau dans une subtile mise en abyme.