Deux soirées d’exception sur la Presqu’Île du Château de Duingt les 24 et 25 juillet 2019

Le mercredi 24 juillet

Raul Midón

Faraj Suleiman

La soirée du jeudi 25 juillet

Cléa Vincent

Mambo Chick



Parkings au centre de Duingt.



Renseignements et réservations sur www.chateaudeduingt.fr ainsi qu'auprès de l'Office de Tourisme du Lac d'Annecy.

Sonia Razafindranaly nous présente ces soirées lumineuses.Avec l’idée de se suspendre au temps, aux notes des artistes qui vont nous faire rêver pendant deux soirées exceptionnelles.Cette presqu’île du Château de Duingt, la Presqu’île de l’Imaginaire, est effectivement un lieu hors du temps, mystérieux, que l’on ne découvre habituellement que du lac. Un point de vue unique à la fois sur le grand lac, sur le petit lac, sur les montagnes environnantes.Avec ces deux soirées de concerts, on sort réellement des sentiers battus pour aller sur cette Presqu’Île du château, de l’émotion et de la sensibilité.s’ouvrira aux sonorités jazz and soul avec, artiste américain d’origine argentine deux fois nommé aux Grammy Awards pour ses derniers albums. C’est un homme orchestre, multi instrumentiste, inclassable, iconoclaste. Je dis « jazz and soul » mais il faut y ajouter toute son inspiration latine, une touche folk. Une musique très solaire et généreuse avec de la guitare, des percussions, du piano, la voix… pour laquelle on le compare beaucoup à Stevie Wonder ou à Al Jarreau.En première partie, une trentaine d’années. Il est originaire de Palestine. On a pu l’entendre au Festival de Montreux l’année dernière. Il a donné son premier concert à l’Institut du Monde Arabe et a conquis tout le monde : c’est un espoir de la composition au piano qui mêle avec beaucoup d’élégance ses origines orientales avec la musique jazz et tango.La Presqu’Île de l’Imaginaire n’a pas vraiment de frontières.sera plus dansante et entièrement féminine. Celle que nous aimons appeler « notre petite étoile montante de la pop française »,, a eu une formation classique, a été bercée dans l’univers de la variété française, Michel Berger, Souchon, Véronique Sanson. Elle a créé son univers à elle, mélancolique. Philippe Katerine, par exemple, a énormément influencé son travail, ce qui donne un univers pop très dansant, poétique aussi, féminin, énergique et lumineux. Quelqu’un a pu dire qu’elle surimpressionnait comme le procédé photographique.fera la première partie et mixera éventuellement après le concert de Cléa. Cette annécienne a beaucoup voyagé et chipe des vinyls de musique vintage chez plein de petits disquaires au Maroc, en Colombie, en Amérique Latine. Elle se réapproprie ces titres surannés qu’elle mixe de manière totalement inédite.Solaire aussi, tropical.